Закликав вбивати українських дітей: російський топ-пропагандист отримав тюремний строк

Наразі пропагандист ховається за кордоном, але СБУ знає про його місцезнаходження

Директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today антона кузнєцова-красовського заочно засудили до тюремного строку за заклики до геноциду українців. Його визнали винним одразу за двома статтями.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці зібрали низку доказів провини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу у злочинах проти України. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що з лютого 2022 року красовський публічно підтримував російське вторгнення на територію України, а також знаходив виправдання злочинам, які на нашій землі вчиняли військові росії. Крім того, він закликав до геноциду українського народу. Свої "важливі" думки пропагандист висловлював під час ефірів на телеканалі Russia Today та через підконтрольні Telegram-канали.

У Службі безпеки України повідомляють, що на підставі зібраних доказів суд визнав антона кузнєцова-красовського винним за двома статтями КК України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, скоєних з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або розповсюдження таких матеріалів).

Пропагандисту призначили покарання у вигляді тюремного ув’язнення на п’ять років з конфіскацією майна. Проте наразі злочинець ховається за кордоном. Своєю чергою співробітники СБУ знають про його місцеперебування та проводять комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності.

Варто зазначити, що в одному з інтерв'ю красовський стверджував, що українських дітей треба топити в річках або спалювати в будинках, а Україна й не може існувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влада росії не побачила нічого страшного в заявах антона красовського про спалення українських дітей.