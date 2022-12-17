Влада рф вирішила, що в спаленні українських дітей немає нічого страшного

Пропагандиста красовського схоже "вирішили відмазати"

Слідчий комітет росії не виявив нічого протизаконного у словах відомого пропагандиста антона красовського про те, що українським дітям необхідно топити в річках і спалювати в будинках.

Як повідомив адвокат і депутат Мосміськдуми Євген Ступін, СК передав матеріали у справі про розпалювання ворожнечі спочатку у своє управління по Москві, а потім і зовсім передали їх до МВС.

"Мабуть, є гірші припущення, що держпропагандиста вирішили "відмазати", — написав він.

Ступін нагадав, що глава СК олександр бастиркін після скандалу заявив, що особисто займеться розслідуванням справи. За словами депутата, цим словам він не повірив спочатку, а тому написав особисте звернення про притягнення красовського до кримінальної відповідальності і пообіцяв підключити прокуратуру.

Як відомо, заяви красовського пролунали наприкінці жовтня під час спільного ефіру із письменником Сергієм Лук’яненком. Після цього скандал піднявся не лише на міжнародній арені, а й у самій росії. Після чого директор пропагандистського каналу RT маргариту симоньян заявила, що красовського звільнили.