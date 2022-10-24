"Жахлива провокація": чим для російського пропагандиста обернулися заяви про вбивство дітей

Навіть для путіністів ці заяви виявилися занадто нацистськими

Нещодавно телеведучий Антон Красовський відзначився в ефірі своїми заявами про те, що український дітей треба топити і спалювати. Через це голова Слідчого комітету рф Олександр Бастрикін доручив надати доповідь про висловлювання журналіста про українців.

Про це повідомили в пресслужбі відомства. Крім того, у мережі ця ситуація набула справжнього резонансу. Навіть ті самі пропагандисти і пропутінські політики висловилися з цього приводу. Депутат Держдуми рф, єдинорос Дмитро Савельєв назвав Красовського "ворогом росії".

"Висловлювання Красовського — це жахлива провокація, це слова ворога росії, котрий ненавидить усе живе. Людина, яка вимовила такі слова, зрадила всіх нас, зрадила Батьківщину. Він подарував ворогові не просто якусь інформаційну зброю, він подарував йому справжню інформаційну ядерну бомбу", — заявив Савельєв.

Пропагандистка Маргарита Симоньян, яка по сумісництву є керівницею телеканалу "Russia Today", повідомила у своєму Telegram-каналі, що ведучого Красовського було звільнено. За її словами, його висловлювання "дикі та огидні".

"Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям це було викликано і як зірвалося з його язика. Важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей. На даний момент я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб майнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину", — підкреслила пропагандистка.

Повідомлення Маргарити Симоньян

Пізніше Красовський справді написав вибачення у своєму Telegram-каналі. Однак його виправдання були доволі дивними. Він написав, що йому "по-справжньому ніяково, що якось не побачив цього кордону".

"Ну, буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитись. Я перепрошую у всіх, хто очманів від цього. Перепрошую у Маргарити, у всіх, для кого це здалося диким, немислимим і непереборним. Сподіваюся, ви мені вибачите", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення Антона Красовського

Проте було вже пізно виправдовуватися за заклики вбивати українських дітей. Користувачі соціальної мережі Twitter розкритикували Красовського за це і побажали йому ніколи не знайти роботу.

Повідомлення користувачів Twitter

Як повідомляв "Телеграф" раніше, пропагандист Антон Красовський не вперше виділився антиукраїнськими висловалюваннями. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну він видавав цілі порції дивних закликів.