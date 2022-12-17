Укр

Власти рф решили, что в сожжении украинских детей нет ничего страшного

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
антон красовский
антон красовский

Пропагандиста красовского похоже "решили отмазать"

Следственный комитет россии не обнаружил ничего противозаконного в словах известного пропагандиста антона красовского о том, что украинских детей необходимо топить в реках и сжигать в домах.

Как сообщил адвокат и депутат Мосгордумы Евгений Ступин, СК передал материалы по делу о разжигании вражды сначала в свое управление по Москве, а затем и вовсе передали их в МВД.

"Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили "отмазать", — написал он.

Ступин напомнил, что глава СК александр бастыркин после вспыхнувшего скандала заявил, что лично займется расследованием дела. По словам депутата, этим слова он не поверил изначально, а потому написал личное обращение о привлечении красовского к уголовной ответственности и пообещал подключить прокуратуру.

Как известно, заявления красовского прозвучали в конце октября во время совместного эфира с писателем Сергеем Лукьяненко. После этого скандал поднялся не только на международной арене, но и в самой россии. После чего директор пропагандистского канала RT маргарита симоньян заявила, что красовского уволили.

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#Россия #Антон Красовский