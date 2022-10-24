"Ужасная провокация": чем для российского пропагандиста обернулись заявления об убийстве детей

Даже для путинистов эти заявления оказались слишком нацистскими

Недавно телеведущий Антон Красовский отметился в эфире своими заявлениями о том, что украинским детям нужно топить и сжигать. Из-за этого председатель Следственного комитета рф Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о высказывании журналиста об украинцах.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в сети эта ситуация приобрела настоящий резонанс. Даже те же пропагандисты и пропутинские политики высказались по этому поводу. Депутат Госдумы россии, единоросс Дмитрий Савельев назвал Красовского "врагом россии".

"Высказывания Красовского — это ужасная провокация, это слова врага россии, который ненавидит все живое. Человек, который произнес такие слова, предал всех нас, изменил Родине. Он подарил врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу", – заявил Савельев.

Пропагандистка Маргарита Симоньян, которая по совместительству является руководителем телеканала "Russia Today", сообщила в своем Telegram-канале, что ведущий Красовский был уволен. По ее словам, его высказывания "дикие и отвратительные".

"Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", — подчеркнула пропагандистка.

Сообщение Маргариты Симоньян

Позже Красовский действительно написал извинения в своем Telegram-канале. Однако его оправдания были довольно странными. Он написал, что ему "по-настоящему неловко, что как-то не увидел этой границы".

"у бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите", — говорится в сообщении.

Сообщение Антона Красовского

Однако уже поздно оправдываться за призывы убивать украинских детей. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали Красовского за это и пожелали ему никогда не найти работу.

Сообщения пользователей Twitter

Как сообщал "Телеграф" ранее, пропагандист Антон Красовский не в первый раз выделился антиукраинскими высказываниями. Перед началом полномасштабного вторжения в Украину он издавал целые порции странных призывов.