СБУ затримала пропагандиста Медведчука: "Телеграф" дізнався, про кого мова

Піарнику Медведчука тепер світить від 12 років ув'язнення

Служба безпеки України затримала ще одного шанувальника "руського міра". Цього разу до рук наших правоохоронців потрапив пропагандист Віктора Медведчука, який допомагав агресорові у війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слід зазначити, що правоохоронці не озвучують ім’я затриманого, проте у розпорядження "Телеграфа" потрапили ексклюзивні фото без "блюра", на який можна впізнати Олексія Куракіна. Він є відомим блогером, який займався політпіаром кума путіна.

"Встановлено, що фігурант займався розкруткою медійного образу поплічника кремля як миротворця, якого чують у Москві. Для цього регулярно публікував свої повідомлення на пропагандистських інтернет-платформах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство News-front, зареєстроване у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної агресії росії фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово розповсюджував публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та розповсюджував фейки про внутрішньополітичну обстановку в Україні.

СБУ провели експертизи, які підтвердили факт підривної діяльності Куракіна і після цього за місцем його проживання було здійснено обшуки. Під час цих заходів у підозрюваного було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

Наразі фігурант затриманий і перебуває під вартою. Пропагандисту висунули підозру в держзраді і тепер йому світить від 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ знайшла відомого проросійського блогера, який ховався у храмі УПЦ МП.

Також ми повідомляли, що СБУ викрила агента ФСБ, який тренував українських воїнів та шукав західну зброю.