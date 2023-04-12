СБУ затримала пропагандиста Медведчука: "Телеграф" дізнався, про кого мова
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Піарнику Медведчука тепер світить від 12 років ув'язнення
Служба безпеки України затримала ще одного шанувальника "руського міра". Цього разу до рук наших правоохоронців потрапив пропагандист Віктора Медведчука, який допомагав агресорові у війні проти України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слід зазначити, що правоохоронці не озвучують ім’я затриманого, проте у розпорядження "Телеграфа" потрапили ексклюзивні фото без "блюра", на який можна впізнати Олексія Куракіна. Він є відомим блогером, який займався політпіаром кума путіна.
"Встановлено, що фігурант займався розкруткою медійного образу поплічника кремля як миротворця, якого чують у Москві. Для цього регулярно публікував свої повідомлення на пропагандистських інтернет-платформах", — йдеться у повідомленні.
Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство News-front, зареєстроване у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної агресії росії фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово розповсюджував публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та розповсюджував фейки про внутрішньополітичну обстановку в Україні.
СБУ провели експертизи, які підтвердили факт підривної діяльності Куракіна і після цього за місцем його проживання було здійснено обшуки. Під час цих заходів у підозрюваного було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.
Наразі фігурант затриманий і перебуває під вартою. Пропагандисту висунули підозру в держзраді і тепер йому світить від 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ знайшла відомого проросійського блогера, який ховався у храмі УПЦ МП.
Також ми повідомляли, що СБУ викрила агента ФСБ, який тренував українських воїнів та шукав західну зброю.