СБУ повідомила про підозру двом "зіркам" українського ТБ

Обидва підозрювані часто світилися на телебаченні

Україна продовжує переслідувати любителів "руського міра", які підтримували окупантів. Цього разу підозри отримали одразу дві "зірки" українського та російського телебачення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Першим є "політолог" Медведчука Олександр Лазарєв, який зараз переховується в окупованому Криму. Слідчим вдалося зібрати доказову базу, яка свідчить про допомогу агресору у війні проти України.

"Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Для цього був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today", — йдеться в повідомленні.

У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною". Втім, після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон. Потім він прибув на територію окупованого Криму і приєднався до найближчого оточення псевдоглави півострова Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

У зв’язку з усім вищесказаним фігуранту було повідомлено про підозру в держзраді та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак.

Другим є представник УПЦ МП, який із 2013 року був керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Йдеться про Андрія Ткачова, який, до того ж, був випускником факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві.

Підозрюваний активно розповсюджував через медіа прокремлівські наративи, де ставив під сумнів існування української державності.

"Згодом Ткачов переїхав до москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів. Для цього створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів. Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України", — розповідають у СБУ.

Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які використовує агресор для ракетних ударів по українських містах. Крім того, Ткачов є частим гостем в ефірах центральних каналів росії, де активно виправдовує військові злочини кремля.

СБУ пред’явила фігуранту підозру за двома статтями: ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ повідомила про нову підозру члену верхівки УПЦ МП.

Також ми повідомляли, що СБУ взялася за "Пашу Мерседеса" і відправила його під домашній арешт.