Знищення літака "Мрія": СБУ знайшла нові докази проти ексдиректора "Антонова"

Злочинні дії чиновника призвели до знищення українського транспортного літака

Колишній гендиректор ДП "Антонов", чия недбалість разом з іншими представниками держпідприємства могла призвести до знищення гордості української авіації — літака "Мрія", отримав нову підозру.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією розкрила нові факти злочинної діяльності ексгендиректора, внаслідок якої було знищено Ан-225 "Мрія". Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як уже раніше повідомляв "Телеграф", йдеться про Сергія Бичкова. Встановлено, що на початку 2022 року він мав організувати своєчасну евакуацію повітряного судна із Гостомельського аеродрому. Літак мали переправити в аеропорт у місті Лейпциг у Німеччині для забезпечення його захисту.

У ході розслідування з’ясувалося, що напередодні повномасштабного російського вторгнення Ан-225 перебував у належному технічному стані та міг здійснити переліт за кордон. Проте колишній гендиректор не дав розпорядження щодо евакуації літака.

"Такі злочинні дії чиновника призвели до знищення українського транспортного літака. Вартість державної шкоди становить 8,4 млрд грн. Крім того, колишній чиновник не забезпечив своєчасне продовження договору страхування повітряного судна", — йдеться у повідомленні.

В результаті державне підприємство втратило понад 42 млн гривень у вигляді компенсаційних страхових виплат.

З огляду на нові докази ексгендиректору було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого російські окупанти знищили літак Ан-225 "Мрія". Загарбники обстріляли ангар, у якому він був. В результаті літак був повністю знищений основною і пілотською кабіною, а також ліва його половина вигоріла вщент. Відтворення нової "Мрії" може коштувати Україні 3 млрд доларів.