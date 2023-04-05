Уничтожение самолета "Мрия": СБУ нашла новые доказательства против экс-директора "Антонова"

Преступные действия чиновника привели к уничтожению украинского транспортного самолета

Бывший гендиректор ГП "Антонов", чья халатность вместе с другими представителями госпредприятия могла привести к уничтожению гордости украинской авиации — самолета "Мрия", получил новое подозрение.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией раскрыла новые факты преступной деятельности экс-гендиректора, в результате которой был уничтожен Ан-225 "Мрия". Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как уже ранее сообщал "Телеграф", речь идет о Сергее Бычкове. Установлено, что в начале 2022 года он должен был организовать своевременную эвакуацию воздушного судна с Гостомельского аэродрома. Самолет должны были переправить в аэропорт в городе Лейпциг в Германии для обеспечения его защиты.

В ходе расследования выяснилось, что накануне полномасштабного российского вторжения Ан-225 находился в надлежащем техническом состоянии и мог совершить перелет за границу. Однако бывший гендиректор не дал распоряжение об эвакуации самолета.

"Такие преступные действия чиновника привели к уничтожению украинского транспортного самолета. Стоимость государственного ущерба составляет 8,4 млрд. грн. Кроме того, бывший чиновник не обеспечил своевременное продление договора страхования воздушного судна", — говорится в сообщении.

В результате государственное предприятие потеряло более 42 млн гривен в виде компенсационных страховых выплат.

Учитывая новые доказательства, экс-гендиректору было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 февраля российские оккупанты уничтожили самолет Ан-225 "Мрия". Захватчики обстреляли ангар, в котором он находился. В результате у самолета была полностью уничтожена основная и пилотская кабина, а также левая его половина выгорела дотла. Воспроизведение новой "Мрии" может обойтись Украине в 3 млрд долларов.