Уничтоженная "Мрия": командир экипажа рассказал, можно ли восстановить уникальный самолет (видео)

У самолета полностью уничтожена основная и пилотская кабина, левая половина выгорела дотла

В результате атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом почти полностью сгорела гордость украинской авиации — самолет Ан-225 "Мрия". После таких серьезных повреждений восстановление летательной машины невозможно, однако есть вероятность создания нового самолета на основе недостроенной "сестры" "Мрии".

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По словам командира одного из трех экипажей самолета Дмитрия Антонова, стоимость создания новой "Мрии" может обойтись Украине в 800 миллионов гривен. Это примерно 3 миллиарда долларов. Об этом он рассказал в интервью порталу "Голоса Америки".

Командир воздушного судна убежден, что найти коммерческий проект, который решил профинансировать воспроизведение новой "Мрии" будет крайне сложно. Скорее всего, самолет можно будет восстановить только в виде украинского символа.

"Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность – это будет очень трудно. Потому что под нее нужно найти соответствующий проект, похожий на запуск ракеты в космос. Но пока проекта нет. Я так думаю, что наверняка на начальном этапе все-таки "не будет создаваться как коммерческий проект, а именно как символ. И символ не только Украины, а всего мира, символ – победы", — пояснил Антонов.

Напоследок командир добавил, что вне зависимости от суммы, инвестиции в новую "Мрию" вряд ли окупятся. Но воспроизвести ее все же нужно.

Как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет – "Мрия"

Следует напомнить, что "Мрию" считали гордостью украинской авиации, ведь она была единственным самолетом такого плана. В 2020 году, когда в Украине вспыхнул коронавирус, именно этот самолет привез в страну первое лекарство для борьбы с тяжелой болезнью, а в следующем, 2021 году, во время празднований 30-летия Независимости Украины, "Мрия" совершила символический полет над украинской столицей - городом Киевом, вызвав невероятный восторг присутствующих на празднике людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не оставляют попыток найти способ для возобновления гордости украинской авиации — самолета "Мрия".