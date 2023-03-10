Подозревается в содействии захвату аэродрома в Гостомеле: СМИ сообщили о задержании бывшего гендиректора ГП "Антонов"

Кроме него, СБУ также задержала начальника безопасности авиатранспортного предприятия

Служба безопасности Украины 9 марта задержала бывшего генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова, снятого с должности в марте прошлого года.

Об этом пишет издание "Цензор.НЕТ".

Также информацию подтверждает военкор Андрей Цаплиенко. В то же время, на сайте СБУ официальное сообщение отсутствует.

Согласно информации в СМИ, кроме Бычкова, СБУ также задержала начальника безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесова О. А., а директору авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко Н. Г. сообщила о подозрении заочно.

По данным следствия, пишет издание, должностные лица госпредприятия "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований, принимавших участие в подготовке к обороне Гостомельского аэродрома ГП "Антонов", что привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждения и уничтожение имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мечта".

По информации "Цензора", в ходе досудебного расследования задокументировано, что в течение января-февраля 2022 года должностными лицами ГП "Антонов" неоднократно принималось решение об отказе Нацгвардии в предоставлении разрешения на строительство инженерно-фортификационных сооружений на территории аэродрома, что привело к снижению обороны. и, как следствие, захвату объекта, стратегического для обороны Киева.

Отмечается, что 9 марта стражи порядка провели 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства и сообщили им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-1 УКУ.

В тот же день следователь судья Шевченковского районного суда г. Киева избрал подозреваемым Бычкову и Нетесову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщает издание.

Напомним, что в рамках расследования фактов халатности руководства ГП "Антонов" было обнаружено, что бывший гендиректор занимался вывозом за границу украинцев призывного возраста под видом специалистов-авиастроителей.