Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"

76-летний Сергей Бычков больше не занимает пост генерального директора ГП "Антонов"

Во вторник, 29 марта, государственный концерн "Укроборонпром" отстранил 76-летнего Сергея Бычкова от должности генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна.

Об этом говорится на официальном сайте "Укроборонпрома".

Основанием для отстранения, как говорится в сообщении, стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Ранее командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что самолет "Мрия" в Гостомеле не спасли из-за бездействия руководства ГП "Антонов".

Командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов

Напомним, что в конце февраля российские захватчики, пытаясь захватить аэропорт Гостомель, произвели обстрел ангара, в котором находился крупнейший украинский грузовой самолет АН-225 "Мрия". Известно, что "Мечта" не вылетала из Гостомеля от 5 февраля. Позже стало известно, что "Мрии" больше нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще один самолет такой категории есть в недостроенном состоянии. Чтобы его довести до готовности необходимо вложить от 700 млн до 1 млрд долларов США.