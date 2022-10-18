Ответственных предупреждали: всплыли детали расследования уничтожения украинской "Мрии"

Следствие выясняет все больше интересного о бывшем руководстве ГП "Антонов"

Служебные лица не предприняли необходимых мер, чтобы спасти знаменитый украинский самолет Ан-255 "Мрия", который еще в начале военного вторжения россияне уничтожили на аэродроме в Гостомеле.

Соответствующие детали расследования обнародовали 18 октября в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, ответственные лица были предупреждены.

"Должностные лица, несмотря на предостережение государственных органов, не предприняли надлежащих мер по сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов", — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас продолжают проводить экспертизы, после которых будут приняты процессуальные решения.

Кроме того, в рамках расследования также было установлено, что бывший гендиректор ГП "Антонов" занимался вывозом за границу украинцев призывного возраста под видом специалистов-авиастроителей.

Как известно, украинская "Мрия" была самым большим и мощным транспортным самолетом в мире и была внесена в книгу Гиннеса.

Российские оккупанты уничтожили самолет 27 февраля 2022 года во время воздушной атаки.

В Украине есть еще один экземпляр такой модели самолета, однако он построен только на 60-70%, и нужны сотни миллионов долларов, чтобы его достроить.