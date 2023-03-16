"Мрию" могли спасти: стало известно, почему украинский самолет не улетел в Германию

Украинскую "Мрию" могли укрыть в немецком аэропорту, но за сутки до вторжения россиян все пошло не по плану

Украинский грузовой самолет "Мрия", который уничтожили оккупанты в Гостомеле, должен был улететь из Украины в первые дни войны. Самолет должны были укрыть в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле", который для него был как "второй дом" — он приземлялся там 32 раза.

Об этом сообщило издание Bild. Однако высшее руководство не дало на это добро.

Член экипажа "Мрии" Дмитрий Антонов вечером 23 февраля, за несколько часов до начала войны, уже находился внутри заправленного самолета в ожидании вылета. Разговоры о том, что самолеты АН-225 и меньший АН-124 нужно переместить в безопасное место, велись за несколько недель до вторжения россиян. Решение о перемещении в Германию было принято 21 февраля, хотя стоянки для самолетов были подготовлены в немецком аэропорту еще 26 января. Но, по словам Антонова, "высшее руководство не дало добро".

"Перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого", — заявил представитель аэропорта "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.

Как сообщают немецкие журналисты, снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что два важнейших для Украины самолеты специально оставили под ударом российских солдат. Ведь остальные воздушные судна уцелели во время авианалета 24 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, можно ли восстановить легендарный самолет "Мрия". Известно, что после авианалета у самолета полностью уничтожена основная и пилотская кабина, левая половина выгорела дотла.