"Антонов" хочет построить вторую "Мрию" за баснословные деньги: затея уже нарвалась на критику

О сроках начала работ пока не сообщается, но в компании намекают, что это будет уже после войны

Государственное предприятие "Антонов" заявляет, что намерено восстановить уничтоженный оккупантами самолет Ан-225 "Мрия" и уже имеет около 30% всех необходимых комплектующих.

Как сообщил и.о. гендиректора "Антонова" Евгений Гаврилов, слова которого приводит Bild, работы по восстановлению самолета ведутся на неком секретном объекте.

"Части разбомбленного самолета и новые детали будут добавлены к так и недостроенному второму Ан-225", — сказал он и добавил, что проект обойдется в 500 миллионов евро.

Соответствующее заявление уже вызвало неоднозначную реакцию в сети. Так эксперт-политолог и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко отметил, что если это секретное место находится в Украине, то скорее всего о нем уже знает ФСБ.

"Учитывая, что на Антонове долгие годы сливали секретную инфу русским, то ФСБ там наверное ржало как кони, когда читало об этих секретах. Лучше бы вы в секретное место накануне войны переместили "Мрию", когда целому "гиганту" мирового авиапрома, что за последние 6 лет не произвел ни одного самолета, не хватило мозгов топ-менеджмента, чтобы вывезти в ту же Германию "гордость Украины", — написал он.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что в настоящее время Украина может позволить себе выделить 500 миллионов на строительство самолета, который вряд ли чем-либо сможет помочь нашей стране в войне против россии.

Позже в "Антонове" дали комментарий относительно заявления Гаврилова и сообщили, что в заявлении была допущена неточность. Там отметили, что в настоящее время начаты конструкторские работы в этом направлении, а проект оценили в 500 миллионов евро.

Кроме того, в пресс-службе компании намекнули, что работы в этом направлении до победы Украины в войне не начнутся.

Стоит отметить, что судя по заявлению Гаврилова, речь идет о том, что в компании думают достроить второй экземпляр "Мрии", который так и не был достроен с советских времен. В настоящее время, по предварительным оценкам, самолет завершен на 70%, а в довоенное время его готовы были достроить за несколько лет при надлежащем финансировании.

Напомним, первый и единственный Ан-225 был уничтожен в первый же день российского вторжения. При этом в СБУ заявляли, что должностные лица до вторжения были предупреждены о необходимости убрать самолет в безопасное место, однако никаких шагов не было предпринято.