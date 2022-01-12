Экономист и банкир Александр Охрименко объяснил, почему нерентабельно продолжать строить самолеты марки "Мрия"

120 млн долларов стоит достроить второй АН-124 "Мрия", но Украина этого не делает, и это правильно.

Есть такая наука и практика, которая называется экономика. Поймите, этот "Мрия" сделали в СССР и уже тогда поняли, что совершили ошибку.

Да, самолет большой, но бестолковый. Он очень много требует горючего, чтобы летать. В результате расчет 1 кг груза на количество необходимого горючего в 2,4 раза больше, чем в обычном небольшом самолете.

Поэтому просто нет заказов на полеты "Мрии". Его только активно используют, если ЧП, и тогда уже никто не считает деньги. А если Вам нужно реально перевести товары, то "Руслан" просто не подходит.

Это то же самое, если Вы, будучи курьером по доставке пиццы, будете нанимать такси класса "Мерседес", чтобы Вас возили.

Беда с этим наследием СССР. Очень много глупых вещей придумали, и теперь, как чемодан без ручки — и выкинуть жалко, и нести тяжело.

Вы что, так и не поняли, почему все в мире больше покупают "Боинг", "Аэробусы" и "Геркулесы"? Потому что это самолеты сделаны по советам экономистов, и поэтому они нужны для людей и для работы, а совок — он всегда совок.