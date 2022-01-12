Економіст та банкір Олександр Охріменко пояснив, чому нерентабельно продовжувати будувати літаки марки "Мрія"

120 млн доларів варто добудувати другий АН-124 "Мрія", але Україна цього не робить, і це правильно.

Є така наука і практика, яка називається економіка. Зрозумійте, цю "Мрію" зробили в СРСР і вже тоді зрозуміли, що припустилися помилки.

Так, літак великий, але безглуздий. Він дуже багато вимагає пального, щоб літати. В результаті розрахунок 1 кг вантажу на кількість необхідного пального в 2,4 раза більший, ніж у звичайному невеликому літаку.

Тому просто немає замовлень на польоти "Мрії". Його лише активно використовують, якщо НП, і тоді вже ніхто не рахує гроші. А якщо Вам потрібно реально перевезти товари, то "Руслан" просто не підходить.

Це те саме, якщо Ви, будучи кур’єром з доставки піци, найматимете таксі класу "Мерседес", щоб Вас возили.

Біда з цією спадщиною СРСР. Дуже багато дурних речей вигадали, і тепер, як валізу без ручки — і викинути шкода, і нести тяжко.

Ви що, так і не зрозуміли, чому все у світі більше купують "Боїнг", "Аеробуси" та "Геркулеси"? Тому що ці літаки зроблені за порадами економістів, і тому вони потрібні для людей і для роботи, а совок — він завжди совок.