Ограждение авиабазы Брайз-Нортон в Великобритании не выдержало мощи украинского самолета Ан-225 "Мрия" и рухнуло, когда за ним находились журналисты и наблюдатели.

Соответствующее видео было выложено в YouTube-канале Aviation Highlights.

Этот самолет ранее совершил рейс из Кабула в Карачи, а затем и в Британию, куда доставил три вертолета Aérospatiale SA 330 Puma.

Авиабаза Брайз-Нортон находится на западе от Оксфорда, она является самой крупной базой британских ВВС.

Как видно на видео, потоки воздуха из двигателей были настолько мощными, что одна из секций ограждения просто повалилась. Находившиеся за ним наблюдатели травм избежали, однако заметно, что они находились под сильным впечатлением от увиденного. Некоторые из них даже легли в траву за дорогой.

Один из очевидцев заявил полиции, что им теперь придется "выставить счет россиянам за это".

"Не беспокойтесь, Украина отправит чек в Шотландию", - ответили ему пользователи сети, напомнив, что самолет, как и его экипаж, украинский.

Как сообщалось ранее, в США военные решили испытать на прочность свой новый атомный авианосец CVN 78 Gerald Ford на прочность и взорвали возле него 18-тонную бомбу.