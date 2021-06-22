Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)

Военные США взорвали 18-тонную бомбу возле атомного авианосца: тряхнуло так, что сейсмологи заговорили о землетрясении (видео)

Военные США взорвали 18-тонную бомбу возле атомного авианосца: тряхнуло так, что сейсмологи заговорили о землетрясении (видео)
02:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Американские военные решили испытать на прочность свой новый атомный авианосец CVN 78 Gerald Ford на прочность и взорвали возле него 18-тонную бомбу. 

Об этом пишет Daily Star.

Испытания проводились в 160 километрах от побережья Флориды. Подводный взрыв был такой силы, что сейсмологическая служба США зафиксировала толчки, сравнимые с землетрясением, магнитудой в 3,9 балла по шкале Рихтера. 

Также в сообщении говорится, что ущерба побережью нанесено не было, поскольку это обычное явление при испытаниях подобного рода. При проведении взрыва, военные также учли пути миграции и распространения морской фауны и флоры, для того чтобы минимизировать ущерб для экосистемы океана.

Авианосец выдержал нагрузку от ударной волны, тем самым подтвердив свою эффективность в бою. 


Как сообщалось ранее, одна из крупнейших авиакомпаний мира United Airlines (США) планирует вернуть в эксплуатацию сверхзвуковые пассажирские самолеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

США, Взрыв, Авианосец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
02 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
03 Дизентерия и холера не пугают: развлечения на пляжах Ялты после потопа сняли на видео
04 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с &quot;Миротворцем&quot;
Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с "Миротворцем"
Взрыв в многоэтажке под Киевом: число пострадавших увеличилось, есть первая жертва (фото, видео)
Взрыв в многоэтажке под Киевом: число пострадавших увеличилось, есть первая жертва (фото, видео)
Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)
Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)
Какой праздник 22 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь