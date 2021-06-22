Военные США взорвали 18-тонную бомбу возле атомного авианосца: тряхнуло так, что сейсмологи заговорили о землетрясении (видео)

Американские военные решили испытать на прочность свой новый атомный авианосец CVN 78 Gerald Ford на прочность и взорвали возле него 18-тонную бомбу.

Об этом пишет Daily Star.

Испытания проводились в 160 километрах от побережья Флориды. Подводный взрыв был такой силы, что сейсмологическая служба США зафиксировала толчки, сравнимые с землетрясением, магнитудой в 3,9 балла по шкале Рихтера.

Также в сообщении говорится, что ущерба побережью нанесено не было, поскольку это обычное явление при испытаниях подобного рода. При проведении взрыва, военные также учли пути миграции и распространения морской фауны и флоры, для того чтобы минимизировать ущерб для экосистемы океана.

Авианосец выдержал нагрузку от ударной волны, тем самым подтвердив свою эффективность в бою.

Американские военные проверили прочность авианосца взрывом 18-тонной подводной бомбы. Корабль выдержал взрыв, сопоставимый с землетрясением в 4 балла. Подробности — в новом видео: pic.twitter.com/AzzTon6jFE — Газета.Ru (@GazetaRu) June 21, 2021





Как сообщалось ранее, одна из крупнейших авиакомпаний мира United Airlines (США) планирует вернуть в эксплуатацию сверхзвуковые пассажирские самолеты.