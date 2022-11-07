"Антонов" хоче побудувати другу "Мрію" за нечувані гроші: ідея вже нарвалася на критику

Про терміни початку робіт поки не повідомляється, але в компанії натякають, що це буде вже після війни

Державне підприємство "Антонов" заявляє, що має намір відновити знищений окупантами літак Ан-225 "Мрія" і вже має близько 30% від усіх необхідних комплектуючих.

Як повідомив в.о. Гендиректора "Антонова" Євген Гаврилов, слова якого наводить Bild, роботи з відновлення літака ведуться на певному секретному об’єкті.

"Частини розбомбленого літака і нові деталі будуть додані до так і недобудованого другого Ан-225", — сказав він і додав, що проєкт коштуватиме 500 мільйонів євро.

Відповідна заява вже викликала неоднозначну реакцію у мережі. Так експерт-політолог та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко зазначив, що якщо це секретне місце знаходиться в Україні, то швидше за все про нього вже знає ФСБ.

"З огляду на те, що на Антонові довгі роки зливали секретну інфу російським, то ФСБ там напевно іржало як коні, коли читало про ці секрети. Краще б ви в секретне місце напередодні війни перемістили "Мрію", коли цілому "гіганту" світового авіапрому, що за останні 6 років не виробив жодного літака, не вистачило мізків топменеджменту, щоб вивезти в ту саму Німеччину "гордість України", — написав він.

Крім того, він висловив сумнів у тому, що зараз Україна може дозволити собі виділити 500 мільйонів на будівництво літака, який навряд чи чимось зможе допомогти нашій країні у війні проти росії.

Пізніше в "Антонові" дали коментар щодо заяви Гаврилова та повідомили, що у заяві було допущено неточність. Там зазначили, що наразі розпочато конструкторські роботи у цьому напрямку, а проєкт оцінили у 500 мільйонів євро.

Крім того, у пресслужбі компанії натякнули, що роботи у цьому напрямі до перемоги України у війні не розпочнуться.

Варто зазначити, що, судячи з заяви Гаврилова, йдеться про те, що в компанії думають добудувати другий екземпляр "Мрії", який так і не був добудований з радянських часів. На даний час, за попередніми оцінками, літак завершено на 70%, а в довоєнний час його готові були добудувати за кілька років за належного фінансування.

Нагадаємо, перший та єдиний Ан-225 був знищений у перший же день російського вторгнення. При цьому в СБУ заявляли, що відповідальних осіб ще до початку вторгнення попередили про необхідність прибрати літак у безпечне місце, проте жодних кроків не було зроблено.