Відповідальних попереджали: випливли деталі розслідування знищення української "Мрії"

Слідство з’ясовує все більше цікавого про колишнє керівництво ДП "Антонов"

Службові особи не вжили необхідних заходів, щоб урятувати знаменитий український літак Ан-255 "Мрія", який ще на початку військового вторгнення росіяни знищили на аеродромі у Гостомелі.

Відповідні деталі розслідування оприлюднили 18 жовтня у Службі безпеки України.

За даними слідства, відповідальних осіб було попереджено.

"Посадові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів щодо збереження літака. Також окремі працівники підприємства довго перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеродрому. Все це призвело до знищення АН-225 та кількох літаків", — йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі продовжують проводити експертизи, після яких будуть ухвалені процесуальні рішення.

Крім того, в рамках розслідування було встановлено, що колишній гендиректор ДП "Антонов" займався вивезенням за кордон українців призовного віку під виглядом фахівців-авіабудівників.

Як відомо, українська "Мрія" була найбільшим і найпотужнішим транспортним літаком у світі і була внесена до книги Гіннеса.

Російські окупанти знищили літак 27 лютого 2022 під час повітряної атаки.

В Україні є ще один екземпляр такої моделі літака, однак він побудований лише на 60-70%, і потрібні сотні мільйонів доларів, щоб його добудувати.