"Мрію" могли врятувати: стало відомо, чому український літак не відлетів до Німеччини

Українську "Мрію" могли приховати у німецькому аеропорту, але за добу до вторгнення росіян все пішло не за планом

Український вантажний літак "Мрія", який знищили окупанти в Гостомелі, мав відлетіти з України у перші дні війни. Літак мали прихистити в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле", який для нього був як "другий дім" — він приземлявся там 32 рази.

Про це повідомило видання Bild. Однак найвище керівництво не дало на це добро.

Член екіпажу "Мрії" Дмитро Антонов увечері 23 лютого, за кілька годин до початку війни, вже перебував усередині заправленого літака в очікуванні вильоту. Розмови про те, що літаки АН-225 та менший АН-124 потрібно перемістити у безпечне місце, велися за кілька тижнів до вторгнення росіян. Рішення про переміщення до Німеччини було ухвалено 21 лютого, хоча стоянки для літаків були підготовлені у німецькому аеропорту ще 26 січня. Але, за словами Антонова, "вище керівництво не дало добро".

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 літаків було заплановано на 25 лютого. Рішення про це було прийнято 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", — заявив представник аеропорту "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.

Як повідомляють німецькі журналісти, знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що два найважливіші для України літаки спеціально залишили під ударом російських солдатів. Адже решта повітряних суден уціліла під час авіанальоту 24 лютого.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можна відновити легендарний літак "Мрія". Відомо, що після авіанальоту літак повністю знищив основну і пілотську кабіну, ліва половина вигоріла вщент.