Не допустили военных для защиты "Мрии": СБУ объявила подозрение экс-руководителям ГП "Антонов"

Уничтожение Ан-225 "Мрия" стало шоком для большинства украинцев

Представители Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшим представителям администрации ГП "Антонов", чья халатность могла привести к уничтожению россиянами самолета Ан-225 "Мрия". Предварительно сообщалось о задержании эксгендиректора предприятия Сергея Бычкова.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители утверждают, что собрали достаточно улик, которые могут свидетельствовать о неправомерных действиях бывших гендиректора ГП "Антонов", а также его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

В частности, говорится, что именно эти люди не допустили представителей Нацгвардии на территорию аэропорта в Гостомеле накануне полномасштабного вторжения рф. Как результат, военные не смогли получить возможность обеспечить достойную защиту "Мрии". Это, по мнению представителей СБУ, в конечном счете и привело к очень быстрому захвату стратегически важного объекта, уничтожению самолета Ан-225, а также оккупации окрестных населенных пунктов. Сообщается, что бывшие руководители "Антонова" отказывали нацгвардейцам в доступе в течение января и февраля 2022 года.

Следственные действия

"Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрию", как и Украину, невозможно разрушить", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Добавим, что процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис Генпрокурора.

"По данным следствия, в течение января-февраля 2022 года Национальная гвардия Украины была проинформирована о возможной эскалации военного конфликта со стороны рф на территории Украины", — сообщили представители ОГУ.

В настоящее время трем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении согласно ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Этих граждан попытаются привлечь к ответственности за препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, что привело к разным тяжким последствиям, в частности, к гибели людей.

Двое из трех подозреваемых содержатся под стражей. Третий — бывший заместитель гендиректора предприятия объявлен в розыск. Если вина лиц будет доказана, им может грозить до 15 лет за решеткой.

Напомним, что первая высадка российского десанта в Гостомельском аэропорту произошла утром 24 февраля 2022 года. О факте уничтожения грузового самолета "Мрия" стало известно через три дня, 27 февраля, однако в ГП "Антонов" это не подтверждали до последнего.

После освобождения Киевщины от оккупантов в апреле украинские правоохранители наконец-то смогли попасть в Гостомель. "Мрию" действительно нашли в разбитом состоянии, однако даже так она смогла стать символом надежды для народа — благодаря работе одного из уцелевших двигателей.