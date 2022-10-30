Журналистка показала последнее видео с ещё целой "Мрией": посмотрите эти исторические кадры

Опубликованы последние кадры съемки уникального самолета

Известная блогерша Рамина Эсхакзай рассказала, как снимала новый выпуск о самолете "Мрия" за сутки до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

По словам бывшей невесты Виталия Козловского, в ее планах было подготовить большой фильм про украинскую авиацию, договорившись с тремя пилотами о том, что каждый из них рассказал о своём направлении в авиации. И если с командиром пассажирского лайнера все прошло без заминки, то с пилотами грузовой "Мрии" все было намного сложнее.

"Очень сложно словить в Киеве человека, который 256 дней в году находится в небе", — пишет Рамина в социальной сети.

Пост телеведущей

Наконец, принципиальное разрешение на съемку и согласие пилота Юрия Булавчика было получено, и установлена дата съемки – 23 февраля, за день до начала вторжения врага.

"Помню свое состояние в аэропорту… Вокруг были военные, они не должны были попасть в кадр. Все было очень строго. Довольная я уехала домой, а утром 24.02.2022 вы знаете, что произошло…", — делится Рамина.

Как известно, в тот день россия начала полномасштабную войну против Украины и вражеский десант высадился в аэропорту Гостомель. В этот же день оккупанты сожгли самый большой самолёт в мире, украинскую "Мрию".

Когда девушка узнала, что уникальный самолет уничтожен, ее первой мыслью было обязательно сохранить кадры съемки с тем, чтобы они не пропали в случае попадания снаряда или ракеты в ее дом.

Она перенесла съёмку на три разных диска, раздав людям из различных районов города.

Кроме того, она пыталась дополнить материал, показав, что случилось с самым большим самолётом в мире после прихода "русского мира".

Путём сложных договорённостей блогершу снова пустили на территорию аэропорта "Антонов" в Гостомеле, где она уже с другим командиром "Мрии", Дмитрием Антоновым досняла материал.

Вдали - уничтоженная рашистами "Мрия"

"Вот такой мой путь мне нужно было пройти, чтобы вы увидели 1,5 часовое видео. И для меня это не просто видео. Далеко не просто видео. В этом выпуске вы увидите кадры, как выглядел внутри самый большой товарный самолет в мире. Также мы покажем вам последствия прихода "русского мира" и почему самолет "Мрия" был уничтожен ", — говорит Рамина Эсхакзай.

Последние съемки уникального самолета

Напомним, что украинская "Мрия" была самым большим и мощным транспортным самолетом в мире и была внесена в книгу Гиннеса. Российские оккупанты уничтожили самолет 27 февраля 2022 года во время воздушной атаки. В Украине есть еще один экземпляр такой модели самолета, однако он построен только на 60-70%, и нужны сотни миллионов долларов, чтобы его достроить.