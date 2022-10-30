Журналістка показала останнє відео з ще цілою "Мрією": перегляньте ці історичні кадри

Опубліковано останні кадри зйомки унікального літака

Відома блогерка Раміна Есхакзай розповіла, як знімала новий випуск про літак "Мрія" за добу до початку повномасштабного вторгнення російських військ до України.

За словами колишньої нареченої Віталія Козловського, у її планах було підготувати великий фільм про українську авіацію, домовившись із трьома пілотами про те, що кожен із них розповів про свій напрямок в авіації. І якщо з командиром пасажирського лайнера все пройшло без затримки, то з пілотами вантажної "Мрії" все було набагато складніше.

"Дуже складно зловити в Києві людину, яка 256 днів на рік перебуває в небі ", — пише Раміна в соціальній мережі.

Пост телеведучої

Нарешті, принципового дозволу на зйомку та згоду пілота Юрія Булавчика було отримано, та встановлено дату зйомки – 23 лютого, як згодом виявилося, за день до початку вторгнення ворога.

"Пам’ятаю свій стан в аеропорту… Навколо були військові, вони не мали потрапити до кадру. Все було дуже суворо. Задоволена я поїхала додому, а вранці 24.02.2022 ви знаєте, що сталося…", — ділиться Раміна.

Як відомо, того дня росія розпочала повномасштабну війну проти України та ворожий десант висадився в аеропорту Гостомель. Цього ж дня окупанти спалили найбільший літак у світі, українську "Мрію".

Коли дівчина дізналася, що унікальний літак знищено, її першою думкою було обов’язково зберегти кадри зйомки для того, щоб вони не зникли у разі потрапляння снаряда або ракети до її будинку.

Вона перенесла зйомку на три різні диски, роздавши людям із різних районів міста.

Крім того, блогерша намагалася доповнити матеріал, показавши, що трапилося із найбільшим літаком у світі після приходу "російського міра".

Шляхом складних домовленостей блогерку знову пустили на територію аеропорту "Антонов" у Гостомелі, де вона вже з іншим командиром "Мрії", Дмитром Антоновим дозняла матеріал.

Вдалині — знищена рашистами "Мрія"

"От такий мій шлях мені потрібно було пройти, щоб ви побачили 1,5 годинне відео. І для мене це не просто відео. Далеко не просто відео. У цьому випуску ви побачите кадри, як виглядав усередині найбільший товарний літак у світі. Також ми покажемо вам наслідки приходу "російського світу" і чому літак "Мрія" було знищено ", — каже Раміна Есхакзай.

Останні зйомки унікального літака

Нагадаємо, що українська "Мрія" була найбільшим і найпотужнішим транспортним літаком у світі і була внесена до книги Гіннеса. Російські окупанти знищили літак 27 лютого 2022 під час повітряної атаки. В Україні є ще один екземпляр такої моделі літака, проте він збудований лише на 60-70%, і потрібні сотні мільйонів доларів, щоб його добудувати.