"Символ победы": в Дании появилась тень легендарного самолета "Мрия"

Подобные изображения могут появиться и в других странах

В Дании на пшеничном полее острова Фюн ко Дню Независимости Украины появилась 80-метровая тень самолета Ан-225 "Мрия".

Как сообщает Украинская правда, тень легендарного самолета является детищем скульптора Никиты Зигуры, который объяснил, что тень самолета должна символизировать победу Украины и жизни над смертью.

"Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся, был уничтожен захватчиками, но это не значит, что были уничтожены наш дух и вера в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже", — сказал он.

Соорганизатор проекта владелица международного коммуникационного агентства BREAD&SALT и украинского арт-бренда Overall Анастасия Браткова, добавила, что подобные проекты в будущем планируют реализовать и в других странах мира.

Как сообщалось ранее, уникальный в своем роде и крупнейший в мире грузовой самолет АН-225 "Мрия" был уничтожен во время боев за Гостомель. Хотя информация об этом появилась 27 февраля, однако уничтожить его могли в ходе вертолетной атаки россиян в первый же день вторжения.

По мнению командира одного из трех экипажей самолета Дмитрия Антонова восстановить самолет уже невозможно, хотя можно построить новый на базе его недостроенной "сестры".