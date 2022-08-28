"Символ перемоги": у Данії з’явилася тінь легендарного літака "Мрія"

Подібні зображення можуть з’явитися в інших країнах

У Данії на пшеничному полі острова Фюн до Дня Незалежності України з’явилася 80-метрова тінь літака Ан-225 "Мрія".

Як повідомляє Українська правда, тінь легендарного літака є дітищем скульптора Микити Зігури, який пояснив, що тінь літака має символізувати перемогу України та життя над смертю.

"Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що було знищено наш дух і віру у власні сили! Ми всі відбудуємо. І літак, звичайно, теж", — сказав він.

Співорганізатор проекту власниця міжнародного комунікаційного агентства BREAD&SALT та українського арт-бренду Overall Анастасія Браткова додала, що подібні проекти в майбутньому планують реалізувати і в інших країнах світу.

Як повідомлялося раніше, унікальний у своєму роді і найбільший у світі вантажний літак АН-225 "Мрія" було знищено під час боїв за Гостомель. Хоча інформація про це з’явилася 27 лютого, проте знищити його могли під час вертолітної атаки росіян у перший день вторгнення.

На думку командира одного з трьох екіпажів літака Дмитра Антонова, відновити літак вже неможливо, хоча можна побудувати новий на базі його недобудованої "сестри".