Не допустили військових для захисту "Мрії": СБУ оголосила підозру екскерівникам ДП "Антонов"

Знищення Ан-225 "Мрія" стало шоком для більшості українців

Представники Служби безпеки України повідомили про підозру колишнім представникам адміністрації ДП "Антонов", чия недбалість могла призвести до знищення росіянами літака Ан-225 "Мрія". Попередньо повідомлялося про затримання ексгендиректора підприємства Сергія Бичкова.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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