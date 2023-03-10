Не допустили військових для захисту "Мрії": СБУ оголосила підозру екскерівникам ДП "Антонов"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Знищення Ан-225 "Мрія" стало шоком для більшості українців
Представники Служби безпеки України повідомили про підозру колишнім представникам адміністрації ДП "Антонов", чия недбалість могла призвести до знищення росіянами літака Ан-225 "Мрія". Попередньо повідомлялося про затримання ексгендиректора підприємства Сергія Бичкова.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Новина доповнюється…