СБУ взялася за блогера-мільйонника, який втік з України

Пропагандист наговорив собі одразу на п’ять статей

СБУ повідомила про підозру ще одному популярному блогеру, який працює на кремль, — Юрію Подоляку. Пропагандист наговорив собі одразу на п’ять статей Карного кодексу України.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Служби безпеки України.

Правоохоронці розповіли, що зібрали вичерпну доказову базу на прокремлівського Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

"Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова", — йдеться в повідомленні.

Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань щодо знищення громадянської інфраструктури нашої держави. Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб та Телеграм, які налічують кілька мільйонів підписників.

"Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України", — наголошують у СБУ.

Виходячи з усього вищесказаного, слідчі повідомили пропагандисту про підозру відразу за 5 статтями:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

▪ ч. 1 ст. 110 (поширення матеріалів із закликами до зміни меж території з порушенням порядку, встановленого Конституцією України);

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ст. 436 (пропаганда війни);

▪ ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників).

Зараз Подоляка знаходиться на території росії, але в СБУ працюють над комплексними заходами для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одіозний російський блогер-пропагандист артемій лебедєв стурбував підозру.

Також ми повідомляли, що одіозну адвокатку Монтян судитимуть за підтримку Росії.