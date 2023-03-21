Одіозний російський блогер-пропагандист отримав підозру: за що саме

Підозри також отримало й псевдокерівництво захопленої станції

Служба безпеки України оголосила про підозру одіозному російському блогеру-пропагандисту Артемію Лебедєву, який влітку приперся на захоплену окупантам ЗАЕС і похвалився фотографіями звідти.

Про це повідомляється на офіційному каналі СБУ у Telegram.

Там нагадали, що влітку 2022 року вищезгаданий росіянин приїхав на ЗАЕС, де зняв репортаж для кремлівських медіаресурсів із захоплення енергооб’єкта і "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію в соцмережах.

Нагадаємо, що російський дизайнер і блогер Артемій Лебедєв, наслідуючи приклад одіозної співачки Юлії Чичеріної, відправився на захоплену окупантами ЗАЕС. У своїх постах з цього приводу він хвалився тим, що потрапив туди, де йому заборонено перебувати законом України.

До речі, окрім Лебедєва підозру також отримав і "глава" Запорізької АЕС Юрія Черничука, який до тимчасової окупації регіону обіймав посаду заступника головного інженера.

"Він добровільно вирушив на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України. Після захоплення Запорізької атомної електростанції Черничук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому"", — йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ викрила на співпраці із ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Саме він має відношення до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

Таким чином зазначені фігуранти підозрюються у:

псевдокерівнику АЕС — ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

блогеру — ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників);

колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Раніше ми писали, що під санкції США потрапили топ-пропагандистка та загарбники Запорізької АЕС.

Також ми повідомляли, що Зеленський та Гуттереш обговорили російський ядерний шантаж на ЗАЕС.