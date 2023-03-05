Переговори щодо ЗАЕС зайшли в глухий кут: що пішло не так

У Міненерго розповіли, чому переговори про ЗАЕС не дають жодного результату

Дипломатичні кроки щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України не дають жодного результату.

Як передає пресслужба Міненерго, голова відомства Герман Галущенко каже, що наразі переговори зайшли в глухий кут і жодних поступів у цьому питанні немає.

За його словами, Україна на всіх міжнародних платформах озвучує позицію про те, що всі переговори щодо ЗАЕС мають базуватись на:

демілітаризації АЕС;

виведення звідти співробітників "Росатому";

безперешкодний доступ українського персоналу, який зможе виконувати свої обов’язки без тиску.

"Але у відповідь на це ми отримали незначний указ путіна про те, що ЗАЕС – це "федеральна" власність, з реєстрацією відповідної компанії у Москві під назвою "Запорізька станція", — розповів Галущенко.

Як повідомлялося раніше, голова "Укренерго" напередодні розповідав, що навіть після повної деокупації Запорізької АЕС запустити її швидко не вдасться. Це пов’язано з тим, що станція повністю зупинена і невідомо, в який стан вона прийшла під час окупації.