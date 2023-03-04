Рус

"Запускатимуть з нуля": глава "Укренерго" розповів, скільки часу потрібно на введення ЗАЕС в експлуатацію

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЗАЕС Новина оновлена 04 березня 2023, 16:36
ЗАЕС. Фото facebook.com/zapnpp

Наразі ЗАЕС повністю зупинено

Запуск Запорізької АЕС на повну потужність зможе вирішити багато українських проблем з електрикою, проте цей процес буде непростим.

Таку думку висловив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Запорізька АЕС як така вирішує проблеми нашого балансу з того моменту, як буде доступна вся потужність або більша її частина", — зазначив він.

Однак Кудрицький додав, що ніхто не знає, в якому стані знаходиться електростанція і скільки часу знадобиться для того, щоб її запустити.

При цьому він додав, що зараз АЕС повністю зупинена і запускати її доведеться "з нуля".

"ЗАЕС, як і інша атомна електростанція в Україні, це великий і складний технологічний комплекс. Потрібно дуже багато часу, щоб запустити такий об’єкт з нуля", — підкреслив Кудрицький.

За словами глави "Укренерго", наразі неможливо сказати, скільки часу знадобиться для її введення в експлуатацію, а конкретнішу відповідь на це питання зможуть дати фахівці "Енергоатому", які зайдуть на станцію після її деокупації.

Як повідомлялося раніше, у МАГАТЕ напередодні повідомили, що біля Запорізької електростанції знову було чути артилерійські вибухи. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, це наголошує на тому, що ризики для ядерної безпеки все ще існують.

Теги:
#Запорізька АЕС #ЗАЕС