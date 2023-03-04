"Запускатимуть з нуля": глава "Укренерго" розповів, скільки часу потрібно на введення ЗАЕС в експлуатацію

Наразі ЗАЕС повністю зупинено

Запуск Запорізької АЕС на повну потужність зможе вирішити багато українських проблем з електрикою, проте цей процес буде непростим.

Таку думку висловив голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Запорізька АЕС як така вирішує проблеми нашого балансу з того моменту, як буде доступна вся потужність або більша її частина", — зазначив він.

Однак Кудрицький додав, що ніхто не знає, в якому стані знаходиться електростанція і скільки часу знадобиться для того, щоб її запустити.

При цьому він додав, що зараз АЕС повністю зупинена і запускати її доведеться "з нуля".

"ЗАЕС, як і інша атомна електростанція в Україні, це великий і складний технологічний комплекс. Потрібно дуже багато часу, щоб запустити такий об’єкт з нуля", — підкреслив Кудрицький.

За словами глави "Укренерго", наразі неможливо сказати, скільки часу знадобиться для її введення в експлуатацію, а конкретнішу відповідь на це питання зможуть дати фахівці "Енергоатому", які зайдуть на станцію після її деокупації.

Як повідомлялося раніше, у МАГАТЕ напередодні повідомили, що біля Запорізької електростанції знову було чути артилерійські вибухи. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, це наголошує на тому, що ризики для ядерної безпеки все ще існують.