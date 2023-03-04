"Запускать будут с нуля": глава "Укрэнерго" рассказал, сколько времени нужно на ввод ЗАЭС в эксплуатацию

В настоящее время ЗАЭС полностью остановлена

Запуск Запорожской АЭС на полную мощность сможет решить много украинских проблем с электричеством, однако этот процесс будет непростым.

Такое мнение высказал председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Запорожская АЭС как таковая решает проблемы нашего баланса с того момента, как будет доступна вся мощность или большая ее часть", — отметил он.

Однако Кудрицкий добавил, что никто не знает, в каком состоянии находится электростанция и сколько времени понадобиться для того, чтобы ее запустить.

При этом он добавил, что в настоящее время АЭС полностью остановлена и запускать ее придется "с ноля".

"ЗАЭС, как и другая атомная электростанция в Украине это большой и сложный технологический комплекс. Нужно весьма много времени, чтобы запустить такой объект с ноля", — подчеркнул Кудрицкий.

По словам главы "Укрэнерго", в настоящее время невозможно сказать, сколько времени понадобится для ее введения в эксплуатацию, а более конкретный ответ на этот вопрос смогут дать специалисты "Энергоатома", которые зайдут на станцию после ее деоккупации.

Как сообщалось ранее, в МАГАТЭ накануне сообщили, что возле Запорожской электростанции вновь были слышны артиллерийские взрывы. По словам главы организации Рафаэля Гросси, это подчеркивает то, что риски для ядерной безопасности все еще существуют.