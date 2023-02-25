Отключений света в Украине не будет, но лишь при одном условии

Отключений света в Украине не планируется

Отключения света в Украине могут уйти в прошлое, однако это лишь при условии, что россияне не будут совершать новых ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире единого марафона украинских новостей, в настоящее время отключение электроэнергии могут проводиться разве что для проведения ремонта на поврежденных объектах.

По его словам, он рад, что энергосистема уже три недели находится в состоянии вырабатывать достаточное количество электричества, чтобы покрывать необходимости украинских потребителей.

"Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", — добавил Галущенко.

Он также отметил, что все усилия в настоящее время направлены на ремонт энергосистемы, чтобы обеспечить ее бесперебойное функционирование в следующем отопительном сезоне.

При этом министр подчеркнул, что пока рано говорить о повышении тарифов на электричество, а если это и произойдет, то уже после отопительного сезона и в зависимости от потребления конкретного домохозяйства.

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что российский ракетный террор повредил почти 20 энергоблоков ТЭС.