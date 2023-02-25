Відключень світла в Україні не буде, але лише за однієї умови

Відключень світла в Україні не планується

Відключення світла в Україні можуть піти в минуле, проте це лише за умови, що росіяни не будуть робити нових ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі єдиного марафону українських новин, наразі відключення електроенергії можуть проводитися хіба що для ремонту на пошкоджених об’єктах.

За його словами, він радий, що енергосистема вже три тижні може виробляти достатню кількість електрики, щоб покривати необхідності українських споживачів.

"Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", — додав Галущенко.

Він також зазначив, що всі зусилля наразі спрямовані на ремонт енергосистеми, щоб забезпечити її безперебійне функціонування у наступному опалювальному сезоні.

При цьому міністр підкреслив, що поки що рано говорити про підвищення тарифів на електрику, а якщо це і станеться, то вже після опалювального сезону і в залежності від споживання конкретного домогосподарства.

Як повідомлялося раніше, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що російський ракетний терор пошкодив майже 20 енергоблоків ТЕС.