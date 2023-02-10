"Майже 20 енергоблоків ТЕС пошкоджено": Шмигаль назвав наслідки ракетного терору для України

Україна вистояла 123 дні ракетного терору

Російські ракетні атаки, як і влаштована окупантами 10 лютого, мають на меті виведення з ладу української енергосистеми, проте виконати завдання вони не змогли. Більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом

Прем’єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну розповів, які наслідки спричинив російський ракетний терор. За його інформацією, через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій.

"Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ", — каже Шмигаль, а також додає, що за останні чотири місяці кожна друга підстанція "Укренерго" була атаковано.

Попри це, зазначає прем’єр, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом.

"Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде", — наголошує Шмигаль.

Шмигаль також додав, що Україна вистояла 123 дні ракетного терору та успішно завершує опалювальний сезон.

"Далі почнеться не менш важлива робота по відновленню, оскільки багато ремонтів в енергомережі були терміновими і існує підвищений ризик аварій", — каже Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 лютого російські ракети пролетіли над країною НАТО.

Також ми повідомляли, що росіяни атакували Україну вночі.