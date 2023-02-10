"Почти 20 энергоблоков ТЭС повреждены": Шмыгаль назвал последствия ракетного террора для Украины

Украина выстояла 123 дня ракетного террора

Российские ракетные атаки, как и проведенная оккупантами 10 февраля, имеют цель вывода из строя украинской энергосистемы, однако выполнить задачу они не смогли. Большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом

Премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров рассказал, какие последствия принес за собой российский ракетный террор. По его информации, из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций.

"Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — говорит Шмыгаль, а также добавляет, что за последние четыре месяца каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована.

Не смотря на это, отмечает премьер, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом.

"Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет", — подчеркивает Шмыгаль.

Премьер также добавил, что Украина выстояла 123 дня ракетного террора и успешно завершает отопительный сезон.

"Далее начнется не менее важная работа по восстановлению, поскольку много ремонтов в энергосети были срочными и существует повышенный риск аварий", — говорит Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 февраля российские ракеты пролетели над страной НАТО.

Также мы сообщали о том, что россияне атаковали Украину ночью.