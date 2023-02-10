Российские ракеты таки пролетали над Румынией: у Украины есть доказательства

Украина может предоставить необходимые данные

Хотя Румыния пока не подтверждает, что российская ракета пересекла ее воздушное пространство, данный факт реально имеет место быть и в ВСУ готовы предоставить необходимые доказательства.

Как передает "Интерфакс-Украина", по словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, у Украины имеются радиолокационные данные, подтверждающие пролет выпущенных российскими оккупантами ракет в воздушном пространстве Румынии. Он отметил, что украинская сторона может предоставить имеющуюся у неё информацию.

"Мы можем обсуждать достоверность информации. Имеются радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО также наблюдали эту ситуацию. Думаю, что будут подтверждающие материалы (пролет ракеты над воздушной территорией Румынии – Ред). Я думаю, что будут предоставлены определенные материалы из тех систем, из радаров, где были замечены эти ракеты", — передает агентство слова Игната.

Также спикер добавил, что речь идет о двух российских ракетах "Калибр".

"Мы дождемся все-таки того, что будут предоставлены материалы, где именно пролетала эта ракета, одна или более. У нас данные: радиолокационно наблюдались именно две ракеты "Калибр", — сказал Игнат, добавив, что россия так делает не впервые и, в частности, территорию соседней Молдовы уже использовали по меньшей мере трижды, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины, а "на этот раз это уже другое государство".

"Оккупанты пытаются таким образом провоцировать, запуская ракеты на самой границе со странами-членами НАТО. Я имею в виду и Польшу, когда из Беларуси ракеты атакуют. Для чего это делают? Очевидно, для чего: будет работать система противовоздушной обороны украинская, мы себя себя будем защищать в любом случае, наших людей, объекты критической инфраструктуры и обломки (могут падать на территории другого государства – Ред.). Есть в этом угроза. Противник об этом знает и, наверное, использует это для таких провокаций" , – отметил Игнат.

Напомним, что 10 февраля во время очередной российской ракетной атаки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские ракеты пролетели над Румынией. При этом Министерство обороны Румынии не подтверждает эту информацию.

"Информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается", — сообщили журналистам в Минобороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что последствия удара по Украине озвучили в Минэнерго.