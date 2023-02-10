Последствия удара по Украине озвучили в Минэнерго: сложней всего в трех областях

С сегодняшнего дня в нескольких областях возобновили аварийные отключения света

В результате очередного массированного ракетного удара со стороны России было повреждено несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести регионах Украины. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя последствия очередной массированной ракетной и дроновой атаки врага. По его словам, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях.

На сегодняшний день во многих регионах вынужденно восстановили аварийные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация в Запорожье, Харьковщине и Хмельнитчине.

"Благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения", — пояснил Галущенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время массированного обстрела обломки одной из российских ракет после ее избиения попали в жилой квартал Голосеевского района в Киеве.