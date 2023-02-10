Новый удар по Украине: названо число ракет, которые выпустила россия

ПВО удалось сбить большую часть ракет

Российские оккупанты в ходе массированной атаки по украинским городам, которую они совершили 10 февраля, выпустили 71 ракету. Большую часть из них удалось уничтожить.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины была уничтожена 61 крылатая ракета из общего количества и пять дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

"С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр"", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:30 захватчики совершили 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр, с учетом ночной атаки.

Отметим, что по словам мэра Киева Виталия Кличко, над столицей сегодня было сбито десять ракет. Глава Одесской ОВА Максим Марченко передает, что над областью было сбито 13 ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о том, что российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. Вскоре его заявление прокомментировали в Министерстве обороны Румынии.