Российские ракеты над страной НАТО: Румыния отреагировала на заявление Залужного

В Румынии дали четкий ответ на информацию от главнокомандующего ВСУ

Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о пролете российской ракеты над территорией Румынии во время массированной атаки по украинским городам не подтвердилось.

В Министерстве обороны Румынии не подтвердили слова Залужного. Об этом пишет румынская служба "Радио Свобода", ссылаясь на полученный от ведомства ответ.

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", — сообщил представитель Минобороны.

В ведомстве подчеркнули также, что системой воздушного наблюдения ВВС Румынии была зафиксирована воздушная цель, выпущенная россиянами из акватории Черного моря. Вероятно, это была крылатая ракета.

Согласно данным Минобороны Румынии, ракета развернулась в воздушном пространстве Украины, пересекла пространство Молдовы, а затем повторно вошла в воздушное пространство нашей страны. По информации ведомства, она не пересекла воздушное пространство Румынии.

Отметим, что утром 10 февраля главнокомандующий Валерий Залужный сделал заявление относительно того, что российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии в 10:33. В свою очередь представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил о том, что сбивать эти ракеты было опасно. Это создавало угрозу для населения иностранного государства.

В то же время Министерство обороны Молдовы подтвердило, что российская ракета, направляющаяся в сторону Украины, пересекла воздушное пространство его страны. По их заявлениям, ракета прошла над Приднестровьем. В связи со сложившейся ситуацией Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки Украины рассказали, что "ракетный блицкриг" россиян с треском провалился. Однако атаки по украинским городам все же будут продолжаться.