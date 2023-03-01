"Тревожная тенденция": в МАГАТЭ говорят, что на Запорожской АЭС опять слышны взрывы

На ЗАЭС опять неспокойно

Возле оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции вновь были слышны артиллерийские выстрелы, а единственная резервная линия электропередачи была временно выведена из строя.

Как говорится в отчете главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, это подчеркивает риски для ядерной безопасности в Украине.

В частности сообщается, что члены МАГАТЭ слышали около 20 "взрывов", которые прозвучали где-то неподалеку от электростанции.

"Это тревожная тенденция, свидетельствующая об актуальности и важности создания на Запорожской АЭС охранной зоны ядерной безопасности", — отметил Гросси.

Кроме того, он отметил, что резервная линия энергопередачи дважды отключалась в субботу и была восстановлена лишь в воскресенье днем.

Глава МАГАТЭ также добавил, что нынешний персонал ЗАЭС должны были заменить по ротации еще три недели назад, но этого до сих пор не произошло.

Как сообщалось ранее, ЗАЭС только потребляет энергию, но не генерирует ее, потому что враг не дает запустить ни одного энергоблока.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление россиян о размещении на запорожской атомной электростанции оружия.