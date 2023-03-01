"Тривожна тенденція": у МАГАТЕ кажуть, що на Запорізькій АЕС знову чути вибухи

На ЗАЕС знову неспокійно

Біля окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції знову було чути артилерійські постріли, а єдину резервну лінію електропередачі було тимчасово виведено з ладу.

Як йдеться у звіті глави Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, це наголошує на ризиках для ядерної безпеки в Україні.

Зокрема, повідомляється, що члени МАГАТЕ чули близько 20 "вибухів", які пролунали десь неподалік електростанції.

"Це тривожна тенденція, яка свідчить про актуальність та важливість створення на Запорізькій АЕС охоронної зони ядерної безпеки", — зазначив Гроссі.

Крім того, він зазначив, що резервна лінія енергопередач двічі відключалася в суботу і була відновлена лише в неділю вдень.

Глава МАГАТЕ також додав, що нинішній персонал ЗАЕС мали замінити за ротацією ще три тижні тому, але цього досі не сталося.

Як повідомлялося раніше, ЗАЕС лише споживає енергію, але не генерує її, бо ворог не дає запустити жодного енергоблока.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву росіян про розміщення на запорізькій атомній електростанції зброї.