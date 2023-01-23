У Зеленського відреагували на нові гучні звинувачення кремля: "росія хоче виправдати провокацію"

Подоляк нагадав, що росія розміщує на захопленій ЗАЕС зброю, боєприпаси та військових

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву голови служби зовнішньої розвідки росії (СЗР) Сергія Наришкіна про розміщення на АЕС зброї. За його словами, росія намагається вкотре виправдати свої провокації.

Про це він написав у своєму Twitter. Михайло Подоляк нагадав, що росія захопила Запорізьку АЕС і силою змушує працівників співпрацювати з окупантами.

У понеділок, 23 січня, прес-служба СЗР написала про те, що Україна нібито розміщує зброю від західних партнерів на атомних електростанціях. Переважно це нібито ракети до РСЗВ HIMARS і систем ППО, а також артилерійські боєприпаси великого калібру, заявив глава відомства Сергій Наришкін.

Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не розміщувала у подібних місцях своє озброєння, на відміну від росії. Адже країна-окупант застосовує таку практику на Запорізькій АЕС — розміщує не лише зброю та боєприпаси, а й десятки військових.

"Жодної зброї на території АЕС Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно заявляє Наришкін. У свою чергу росія захопила ЗАЕС і тримає там військових", — нагадав радник голови ВП.

Також він наголосив, що Україна завжди готова надати доступ на атомні об’єкти фахівцям. Зокрема експертам від МАГАТЕ. Подібними звинуваченнями на адресу України росія намагається виправдати власні провокації.

"Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації", — наголосив Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Сербії пішов проти путіна і заявив, що не визнає анексію Криму та Донбасу. Окупанти мають піти з цих земель.