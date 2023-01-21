"Є питання": ватажок ПВК "Вагнер" написав листа до Білого дому

Ватажок російських найманців не розуміє, у чому його звинувачують

Засновник сумнозвісної російської ПВК "Вагнер" євгеній пригожин відреагував на новини про те, що США хочуть визнати його організацію міжнародними злочинцями.

Як повідомляє Nexta, пригожин, мабуть, відмовляється визнавати провину за незліченні звірства здійснені не лише в Україні, а й за її межами, оскільки звернувся до координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі з дуже дивним питанням.

"У мене до вас є питання: "Чи можете ви сказати, який злочин скоїла ПВК Вагнер?", — йдеться у його зверненні.

Чи будуть представники США реагувати на дане звернення наразі невідомо.

Лист пригожина в Білий дім

Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" воює проти ЗСУ ще з 2014 року. Наприкінці 2021 року одному з її ватажків Дмитру Уткіну було оголошено про підозру у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Після початку повномасштабного вторгнення росії "вагнерівці" відзначилися виявом особливої жорстокості як проти українців, так і проти своїх співвітчизників. Найбільш яскравим прикладом була показова кара росіянина Євгена Нужина, якому на камеру розбили голову кувалдою.

Варто зазначити, що жорстокі злочини вони чинили і в інших країнах, наприклад, у Малі, де найманці відзначилися масовими розстрілами мирних жителів.