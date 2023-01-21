"Есть вопрос": главарь ЧВК "Вагнер" написал письмо в Белый дом

Главарь российских наемников не понимает, в чем его обвиняют

Основатель печально известной российской ЧВК "Вагнер" евгений пригожин отреагировал на новости о том, что США хотят признать его организацию международными преступниками.

Как сообщает Nexta, пригожин, по всей видимости, отказывается признавать вину за бесчисленные зверства совершенные не только в Украине, но и за ее пределами, поскольку обратился к координатору стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джону Кирби с весьма странным вопросом.

"У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы сказать, какое преступление совершила ЧВК Вагнер?", — говорится в его обращении.

Будут ли представители США реагировать на данное обращение в настоящее время неизвестно.

Письмо пригожина в Белый дом

Напомним, что ЧВК "Вагнера" воюет против ВСУ еще с 2014 года. В конце 2021 года одному из ее главарей дмитрию уткину было объявлено о подозрении в совершении военных преступлений на территории Украины.

После начала полномасштабного вторжения россии, "вагнеровцы" отличились проявлением особой жестокости, как против украинцев, так и против своих же соотечественников. Наиболее ярким примером была показательная казнь россиянина Евгения Нужина, которому на камеру разбили голову кувалдой.

Стоит отметить, что жестокие преступления они совершали и в других странах, например, в Мали, где наемники отметились массовыми расстрелами мирных жителей.