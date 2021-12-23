Укр

В Украине объявили подозрение главному "вагнеровцу": в чем обвиняют

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Россиянина связывают с организацией различных боев на Донбассе Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:51
Россиянина связывают с организацией различных боев на Донбассе

Среди особо страшных военных преступлений Уткина — организация Дебальцевского котла

В Украине объявили о подготовке подозрения для руководителя частной военной компании "Вагнер", которая основана и работает в России. Дмитрия Уткина считают причастным к ряду серьезных военных преступлений на Донбассе.

Подробности изложили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Главного "вагнеровца" подозревают в организации нескольких крупных военных операций против украинской армии в 2014-2015 годах. В СБУ утверждают, что Дмитрий Уткин действовал по предварительному сговору с представителями российских Минобороны и Вооруженных сил.

Фото документов Уткина
Фото документов Уткина

Благодаря собранной информации, украинские силовики собираются обвинить Уткина в подготовке обстрелов "вагнеровцами" позиций ВСУ, а также организации кровавого Дебальцевского "котла", в результате которого погибло больше сотни украинских солдат и еще больше были ранены или попали в плен.

Вероятней всего, глава "Вагнера" координировал дальнейшие нападения вместе с экс-руководителем 2-го армейского корпуса Российской Федерации.

Предварительно Дмитрия Уткина подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за посягательство на территориальную целостность страны, а также помощь в ведении агрессивной войны.

Разумеется, подозрение объявлено заочно. Для начала непосредственных следственных действия Уткина должны подать в международный розыск, ведь его нынешнее местонахождения пока неизвестно.

Напомним, что наибольший резонанс действия "вагнеровцев" получили в Украине после провала спецоперации по поимке представителей группировки, которую якобы должны были провести украинские спецслужбы. Однако представителей ЧВК задержали в Беларуси, а после передали на родину в РФ.

После того, как бывший глава Генерального управления разведки Василий Бурба рассказал, что о срыве операции распорядились непосредственно в Офисе президента Украины, общий уровень доверия к Владимиру Зеленскому слегка пошатнулся. Более того — по мнению аналитика Виктора Бобыренко, политический рейтинг главы государства "не переживет зиму".

Теги:
#СБУ #Подозрение #Дмитрий Уткин #ЧВК "Вагнер" #Вагнеровцы
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