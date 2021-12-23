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В Україні оголосили підозру головному "вагнерівцю": у чому звинувачують

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіянина пов’язують із організацією різних боїв на Донбасі Новина оновлена 23 грудня 2021, 11:51
Росіянина пов’язують із організацією різних боїв на Донбасі

Серед особливо страшних військових злочинів Уткіна – організація Дебальцевського котла

В Україні оголосили про підготовку підозри для керівника приватної військової компанії "Вагнер", яка заснована та працює в Росії. Дмитра Уткіна вважають причетним до низки серйозних воєнних злочинів на Донбасі.

Подробиці виклали на офіційному сайті Служби безпеки України.

Головного "вагнерівця" підозрюють в організації кількох великих військових операцій проти української армії у 2014-2015 роках. У СБУ стверджують, що Дмитро Уткін діяв за попередньою змовою із представниками російських Міноборони та Збройних сил.

Фото документів Уткіна
Фото документів Уткіна

Завдяки зібраній інформації, українські силовики збираються звинуватити Уткіна у підготовці обстрілів "вагнерівцями" позицій ЗСУ, а також організації кривавого Дебальцевського "котла", внаслідок якого загинуло більше сотні українських солдатів і ще більше було поранено або потрапили в полон.

Найімовірніше, очільник "Вагнера" координував подальші напади разом із екскерівником 2-го армійського корпусу Російської Федерації.

Попередньо Дмитра Уткіна підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України — за посягання на територіальну цілісність країни, а також допомогу у віданні агресивної війни.

Звичайно, підозра оголошена заочно. Для початку безпосередніх слідчих дій Уткіна мають подати до міжнародного розшуку, адже його нинішнє місцезнаходження поки невідоме.

Нагадаємо, що найбільшого резонансу дії "вагнерівців" отримали в Україні після провалу спецоперації з упіймання представників угруповання, яке начебто мали провести українські спецслужби. Проте представників ЧВК затримали у Білорусі, а потім передали на батьківщину до РФ.

Після того, як колишній глава Генерального управління розвідки Василь Бурба розповів, що про зрив операції розпорядилися безпосередньо в Офісі президента України, загальний рівень довіри до Володимира Зеленського трохи похитнувся. Більше того, на думку аналітика Віктора Бобиренка, політичний рейтинг глави держави "не переживе зиму".

Теги:
#СБУ #Підозра #Дмитро Уткін #ПВК &quot;Вагнер&quot; #Вагнеровци
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