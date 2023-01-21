путину не понравится: США готовят резонансное решение насчет ЧВК "Вагнер"

Действия "вагнеровцев", убеждены в Вашингтоне, несут трансконтинентальную угрозу

На следующей неделе Соединенные Штаты официально признают международной преступной организацией ЧВК "Вагнер", участвующую в войне с Украиной на стороне россии. Подчиненная своему основателю евгению пригожину, компания выполняет наиболее грязную работу на фронте, не жалея "пушечного мяса", в том числе из числа завербованных бывших заключенных. В Вашингтоне считают, что преступная деятельность "вагнеровцев" должна быть четко документирована и иметь свои последствия.

Об этом стало известно на очередном брифинге представителей Белого Дома, на котором выступил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, признанием ЧВК "Вагнера" международными преступниками должно заняться американское Министерство финансов.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в частности, из-за его постоянной модели серьезной преступной деятельности", — отметил чиновник.

Кроме этого, были анонсированы новые санкции против "вагнеровцев", которые, скорее всего, будут направлены на руководство группы и лиц, связанных с ее функционированием в целом.

Стоит добавить, что, несмотря на однозначные российские взгляды, "Группу Вагнера" считают весьма опасным образованием не только для украинцев, но и для самих россиян. Это может быть связано с желанием евгения пригожина получить свое место во власти.

"Телеграф" также рассказывал, что на деятельность "вагнеровцев" начинают обращать внимание даже в странах, весьма лояльных режиму путина. Так, в частности, в Сербии выразили недовольство тем, что ЧВК пытается вербовать в свои ряды местных граждан.