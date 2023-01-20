Британская разведка подсчитала, сколько наемников пригожина воюют против Украины

Британская разведка назвала численность группы "Вагнера" на фронте

Численность частной военной компании "Вагнера", основателем которой является путинский приспешник евгений пригожин, на фронте в Украине достигла 50 тысяч человек, хотя раньше эти цифры были совсем другими.

Как в пятницу, 20 января, в своем Twitter сообщил пресс-центр Министерства обороны Великобритании, финансирование незаконного вооруженного формирования, члены которого принимают непосредственное участие в российско-украинской войне, происходит за счет коррупции при государственных заказах.

По данным российского госреестра, "вагнеровская" ЧВК была официально зарегистрирована как юридическое лицо 27 декабря 2022 года, после чего группировка объявила, что основой ее деятельности является "консалтинг в области управления". Что касается военной службы, то о ней речи не было.

"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера", — говорится в сообщении.

В британском Минобороны отмечают, что частные военные компании до сих пор считают в россии незаконными, даже несмотря на длительные диалоги по поводу вероятности реформировать закон. Предполагают, что основатель "Вагнера" пригожин якобы финансирует эту группировку за счет завышенных сумм на государственных контрактах, заключаемых с другими компаниями, владельцем которых является он сам.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. пригожин признался на основании "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", — отмечают в ведомстве.

Британская разведка сообщает, что в состав "Вагнера" в настоящее время входит 50 тысяч человек. Все они вовлечены в боевые действия на украинском фронте. То есть именно эта незаконная группировка стала "ключевым компонентом кампании в российско-украинской войне".

Ранее издание The Hill писало о том, что в составе ЧВК "Вагнера" насчитывается десятки тысяч наемников. В частности, 10 тысяч "контрактников" и 40 тысяч осужденных, завербованных из российских колоний.

В то же время, источники издания LIGA.net в разведке летом информировали о том, что против Украины воюют 5000 "вагнеровцев".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЧВК "Вагнера" решила привлекать на службу не только заключенных мужчин, но и женщин, отбывающих наказание в "местах не столь отдаленных".

Добавим, что начальник генштаба вс рф и командующий оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов заявил, что "вагнеровцы" — это не часть российской армии, потому сотрудничество с ними невозможно и минобороны за них не несёт ответственности. Похоже, что внутренний конфликт между МО и "вагнерами" только разгорается и скоро они дойдут до ударов друг по другу.